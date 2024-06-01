Eskişehir'de polisi görünce kaçtı: Aracından 1 kilogram uyuşturucu çıktı
DHA

Eskişehir'de ekipler ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Bursa'dan uyuşturucu getirileceği bilgisiyle harekete geçti.

Dur ihtarına uymayıp kaçtı

Plakası belirlenen otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu 1'inci kilometresindeki uygulama noktasına geldiğinde, sürücü polisin ikazlarına uymadı.

Kullandığı otomobille ters yöne dönüp kaçan İran uyruklu Milad S., takip sırasında 2 polis aracına ve B.S. idaresindeki minibüse çarptı.

Aracından 1 kilogram uyuşturucu çıktı

Durdurulan otomobilin sürücüsü Milad S. yakalanıp gözaltına alındı. Araçta 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilip ifadesi alınan Milad S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)