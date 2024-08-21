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Eskişehir'de polisle yaşadığı silahlı çatışmanın ardından yakalanan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de polisle yaşadığı silahlı çatışmanın ardından yakalanan şahıs tutuklandı Bir inşaatta görevli gece bekçisini silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatarak havaya ateş eden ve polis ekipleriyle yaşadığı silahlı çatışma ve kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.