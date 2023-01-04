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- Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyini buz tuttu
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyini buz tuttu
Eskişehir'in meşhur Porsuk Çayı'nın üzeri soğuktan buz tuttu. Şehirde sıcaklık gece ve sabahın erken saatlerinde sıfırın altına düştü.
- 04.01.2023 - 15:56
- Güncelleme : 04.01.2023 - 16:05
Eskişehir’de dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.
Kentte özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı dona sebep oldu.
Sabaha karşı etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle Kanlıkavak Parkı’ndan geçen Porsuk Çayı’nın yüzeyi buz tuttu.
Sıcaklık yükselince erimeye başladı
Öğle saatlerine doğru hava sıcaklığının yükselmesiyle buz tabakası erimeye başladı.
Öte yandan İHA'nın aktardığına göre erimesiyle birlikte kırılan çay yüzeyindeki buz parçaları güzel görüntüler oluşturdu.