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    Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyini buz tuttu

    Eskişehir'in meşhur Porsuk Çayı'nın üzeri soğuktan buz tuttu. Şehirde sıcaklık gece ve sabahın erken saatlerinde sıfırın altına düştü.
    • 04.01.2023 - 15:56
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 16:05
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    Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyini buz tuttu

    Eskişehir’de dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

    Kentte özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı dona sebep oldu.

    Sabaha karşı etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle Kanlıkavak Parkı’ndan geçen Porsuk Çayı’nın yüzeyi buz tuttu.

    Sıcaklık yükselince erimeye başladı

    Öğle saatlerine doğru hava sıcaklığının yükselmesiyle buz tabakası erimeye başladı.

    Öte yandan İHA'nın aktardığına göre erimesiyle birlikte kırılan çay yüzeyindeki buz parçaları güzel görüntüler oluşturdu.

    Eskişehir de Porsuk Çayı nın yüzeyini buz tuttu #1

    Eskişehir de Porsuk Çayı nın yüzeyini buz tuttu #2

    Eskişehir de Porsuk Çayı nın yüzeyini buz tuttu #3

    Eskişehir de Porsuk Çayı nın yüzeyini buz tuttu #4

    Eskişehir de Porsuk Çayı nın yüzeyini buz tuttu #5


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