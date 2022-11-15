Eskişehir'de 2 kişiyi rehin aldı, mahkemede pişmanım dedi

Mahmudiye ilçesinde mart ayında yaşanan silahla rehin alma ve yaralama olaylarının sanığı mahkemede rehinelerden izin istediğini söyleyerek tahliyesini istedi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Sebahattin Yenigün 23 Mart tarihinde, komşusu Ferit Takan'ı silahla tehdit ederek otomobilini gasbetti.

Komşunun aracını alarak ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna giden şahıs, otomobile yakıt doldurttuktan sonra benzin istasyonunda çalışan Halit Aladağ'ı elindeki tüfek zoruyla araca bindirip Mesudiye Mahallesi'ne döndü.

Sebahattin Yenigün, eve dönerken mahallede yolda yürüyen İrfan Poltara'yı da ayağından yaraladı ve rehin aldı.

Olaya polis ekipleri müdahale etti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Eskişehir Jandarma Komando Bölüğü'nün yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi.

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"Teslim ol" çağrısına uymayınca, bacağından vuruldu

Jandarma ve polis ekiplerinin "teslim ol" çağrısına uymayarak tüfekle ateş eden Sabahattin Yenigün, 2 saat boyunca ikna edilemeyince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ve tüfekle yaraladığı İrfan Poltara hastaneye kaldırıldI ve Sabahattin Yenigün, tedavisinin ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 farklı suçtan 92 yıla kadar hapsi istendi

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Sabahattin Yenigün hakkında, elindeki tüfekle Halit Aladağ ve İrfan Poltara’yı ayaklarına ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konutta ve işyerinde yağma" suçlarından 92 yıl hapis cezası istendi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Sabahattin Yenigün, müştekiler Halit Aladağ, İrfan Polatlara ve Ferit Takan mahkeme salonunda hazır bulundu.

“Eylemlerim yanlış anlaşıldığı için üzgünüm ve pişmanım”

Mahkemede ilk savunmasını yapan Sabahattin Yenigün, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ve pişman olduğunu belirterek, “Kız kardeşim fabrikada çalışıyordu. Kaçırıldığı şeklinde telefon alınca tedirgin oldum. Ruhsatsız tüfeğimi alarak evden çıktım. Çalıştığı fabrikaya doğru gidecektim. Komşumuz Ferit’e giderek onunla birlikte arabasıyla gitmek istedim. Üstünü değiştireceğini söyleyince ben de kendim gitmek için anahtarı rica ettim. Hatta bana dikkatli sürmemi söyledi. Ben herhangi bir şekilde tehdit ve yağmada bulunmadım.





Seni 2 dakika rehin alayım, söz veriyorum bırakacağım

Fabrikaya gidip kardeşimi orada göremeyince iyice telaşlandım. Çifteler’deki jandarma karakoluna gitmek istedim. Yolda yetmez diye araca LPG ve benzin almak için benzinliğe gittim. Orada Halit’ten şişeye benzin ve araca LPG doldurmasını istedim. Hasımlarım olduğu için tüfeği bırakamıyordum. O sırada jandarma geldi. Ben de Halit’e ‘seni 2 dakika rehin alayım, söz veriyorum bırakacağım’ dedim ve o da razı oldu. Araca binip kahvehaneye kadar gittik.

Eylemlerim yanlış anlaşıldığı için üzgünüm ve pişmanım

Bu sırada jandarma da oraya geldi. o sırada İrfan geliyordu. Elimle gelmemesi için işaret yaptım ama anlamadı. Ben de olayı kontrolüm altında tutmak için onu da rehin almak zorunda kaldım. Silahla havaya ve yere ateş ettim. Yerden seken saçma tanesi ayağına geldi. Yaralama ya da diğer suçlar için kastım yoktur. Eylemlerim yanlış anlaşıldığı için üzgünüm ve pişmanım.





Cezaevinde sağlıklı tedavi göremedim



Yakalanırken 4 tane kurşun yedim. Cezaevinde sağlıklı tedavi göremedim. Bu sebeple tahliyemi, olmazsa elektronik kelepçeyle ev hapsimi talep ediyorum." dedi.

Mahkemeye beyanda bulunan müştekiler, soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerini tekrar ettiklerini, şikâyetçi olmadıklarını ve katılma taleplerinin olmadığını söyledi.

İHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.