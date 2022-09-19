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    Eskişehir'de, restorandaki kavga kanlı bitti: 2 ölü

    İçkili bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • 19.09.2022 - 16:46
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    Eskişehir'de, restorandaki kavga kanlı bitti: 2 ölü

    Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki İkiçeşme Mahallesi'nde bulunan içkili restorana gece yarısı giden Ümit Zeybek (46), Kenan Çetintaş (40) ve Çetin K. (47) ile farklı masada oturan Tevfik A. ve Ergun K. arasında bilinmeyen bir neden tartışma çıktı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. bıçaklanarak yaralandı.

    İki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Ümit Zeybek ile Kenan Çetintaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    2 kişi, hastanede yaşamını yitirdi

    DHA’nın haberine göre; Zeybek ile Çetintaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çetin K. ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Saldırganlar yakalandı

    Olayın ardından kaçan şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K., soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından Beylikova ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

    Soruşturma sürüyor.

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