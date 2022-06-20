Eskişehir'de sağanak yağmur sonrası düşen yıldırım yangına neden oldu

Eskişehir'de sağanak yağmur sonrası düşen yıldırım yangına neden oldu

Kentte etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı sonrası bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Eskişehir'de etkisini gösteren sağanak yağmur yerini doluya bırakırken 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

Çevredekilerin Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak’taki yoğun dumanı fark etmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.

Aynı zamanda apartman sakinleri de dumanların yükseldiği binayı tahliye etti.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.





İftaiye müdahale etti

Apartmanın bulunduğu sokak ve çevresini yoğun duman kaplarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Evcil hayvanlar dışarı çıkarıldı

Çevredekiler tarafından söndürme çalışmalarını korkuyla izlenirken bazı apartman sakinleri ise binadaki evcil hayvanlarını dışarı çıkardı.

Yaralanma veya can kaybı yaşanmadı

Yangın nedeniyle çatı katındaki dairelerde maddi hasar meydana gelirken, yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Çatı katında yaşayan vatandaş olayı anlattı

İHA'nın haberine göre; yıldırım düşen binanın çatı katında ikamet eden Kerim Aydın, "Biz arkadaşımla salona yakın bir tarafta oturuyorduk. Sonra bir ses duyduk. Bir anda evin içi bile aydınlandı. Sonra hemen elektrikler kesildi.

Biz de ne olduğunu anlamadık. Balkondan baktığımız zaman yan binadan duman çıkıyordu. İki tarafta da elektrik yok muhtemelen.

Zaten yağış da çok büyüktü, leblebi kadardı belki de daha büyüktü. Yanık olarak görmedim ama bayağı büyük bir duman çıkıyordu. Yıldırım düştü muhtemelen." dedi.