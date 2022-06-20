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    Eskişehir'de sağanak yağmur sonrası düşen yıldırım yangına neden oldu

    Kentte etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı sonrası bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmadı.
    • 20.06.2022 - 18:16
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    Eskişehir'de sağanak yağmur sonrası düşen yıldırım yangına neden oldu

    Eskişehir'de etkisini gösteren sağanak yağmur yerini doluya bırakırken 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

    Çevredekilerin Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak’taki yoğun dumanı fark etmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.

    Aynı zamanda apartman sakinleri de dumanların yükseldiği binayı tahliye etti.

    Olay yerine ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

    Eskişehir de sağanak yağmur sonrası düşen yıldırım yangına neden oldu #1

    İftaiye müdahale etti

    Apartmanın bulunduğu sokak ve çevresini yoğun duman kaplarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Evcil hayvanlar dışarı çıkarıldı

    Çevredekiler tarafından söndürme çalışmalarını korkuyla izlenirken bazı apartman sakinleri ise binadaki evcil hayvanlarını dışarı çıkardı.

    Yaralanma veya can kaybı yaşanmadı

    Yangın nedeniyle çatı katındaki dairelerde maddi hasar meydana gelirken, yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

    Eskişehir de sağanak yağmur sonrası düşen yıldırım yangına neden oldu #2

    Çatı katında yaşayan vatandaş olayı anlattı

    İHA'nın haberine göre; yıldırım düşen binanın çatı katında ikamet eden Kerim Aydın, "Biz arkadaşımla salona yakın bir tarafta oturuyorduk. Sonra bir ses duyduk. Bir anda evin içi bile aydınlandı. Sonra hemen elektrikler kesildi.

    Biz de ne olduğunu anlamadık. Balkondan baktığımız zaman yan binadan duman çıkıyordu. İki tarafta da elektrik yok muhtemelen.

    Zaten yağış da çok büyüktü, leblebi kadardı belki de daha büyüktü. Yanık olarak görmedim ama bayağı büyük bir duman çıkıyordu. Yıldırım düştü muhtemelen." dedi.

     

    Eskişehir de sağanak yağmur sonrası düşen yıldırım yangına neden oldu #3

    Eskişehir de sağanak yağmur sonrası düşen yıldırım yangına neden oldu #4

    Eskişehir de sağanak yağmur sonrası düşen yıldırım yangına neden oldu #5


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