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Eskişehir'de sahte dekont ile 25 kişi dolandıran şahıslar için 375 yıl hapis talep edildi

Eskişehir'de sahte dekont ile 25 kişi dolandıran şahıslar için 375 yıl hapis talep edildi Kent genelinde sahte dekont ile ikinci el eşya alışverişinde dolandırıcılık yaparak 25 kişiyi mağdur eden 1’i tutuklu 11 şüpheli hakkında, 375 yıla kadar hapis talep edildi.