Eskişehir'de şehide ait araç 10 yıldır yerinden oynatılmadı Şehit ailesine ait olduğu belirtilen ve 10 yıldır bir ara sokakta atıl durumda bulunan otomobil çevre esnafının dikkatini çekerken aracın altından otlar yeşerdiği görüldü.

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İHA

Türkiye terörle mücadelesine devam ederken acı haberler de geliyor...

Şehit ailelerinden geriye ise acı hatıralar kalıyor.

Bir acı hatıra ise Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde bulunan atıl durumdaki bir otomobil oldu.

Yaklaşık 10 yıldır aynı yerde bulunduğu belirtilen gizemli araç çevre esnafı arasında merak konusu oldu.

Tekerlekleri patlayan otomobilin kullanılamaz halde olduğu görüldü.

Araç çalışmıyor

Yakınlardaki bir apartmanda oturduğu öğrenilen araç sahibi, kimliği bilinmeyen şahısların park halinde bulunan otomobillerine çarpıp kaçtıklarını ve ön takımlarda oluşan hasar nedeniyle arabanın çalışmadığını aktardı.

Şehit aracı olduğu belirtildi

Araç sahibi, sorulara yanıt vermemeyi tercih ederken, bir çevre esnafı bahsi geçen otomobilin şehit olan aile üyesinin anısına hareket ettirilmediğini dile getirdi.

Arabanın sıfır olduğunu ve paslanmasına rağmen galericilerin yoğun talep gösterdiğinden bahseden esnaf, ailenin aracı satmak istemediğine dikkat çekti.

Konuyla ilgili yıllardır bilgi sahibi olmayan çevre sakinleri ise o aracın bir şehide ait olduğunu öğrendikten sonra duygulandı.

"Kendi haline bırakırlarsa teker de patlar, yosun da çıkar"

Uzun yıllardır düzenli olarak Deliklitaş Caddesi’ndeki bir çay ocağına gelen çevre sakini Erol Kapucu, bahsi geçen aracın yıllardır aynı yerde durduğunu söyledi.

Hiç hareket ettirilmeyen otomobilin yıllar içerisinde paslandığını ifade eden Kapucu, şu ifadeleri kullandı: