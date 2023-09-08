Eskişehir'de sevgilisine öfkelendi, sinirini polisten çıkardı

İHA
Eskişehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan bir parkta, sevgili oldukları iddia edilen 2 kişi arasında tartışma çıktı.
Polis ve bekçilere hakaret ettiler
İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgilenen ekipler, tartışma yaşayan şahısların mukavemeti ile karşı karşıya kaldı.
O anlar kamerada
Taraflardan birisinin polislere ve bekçilere küfür, hakaret ve tehdit dolu sözleri, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Olayın ardından ekiplere karşı çıkarak göstererek küfür ve hakaret eden kadın hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)