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    Eskişehir'de seyir halindeki sürücü bebek arabasına çarptı

    Bir sürücünün, içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu bebek arabasına otomobiliyle çarparak yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 09:52
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    Eskişehir'de seyir halindeki sürücü bebek arabasına çarptı

    Eskişehir’de Yücel Sokak üzerinde trafikte seyir halindeki bir otomobil, yolun kenarından geçmeye çalışan annenin kontrolündeki ve içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu bebek arabasına çarparak yoluna devam etti.

    Kazanın etkisiyle bebek arabasının bir kısmı parçalanırken, 6 aylık çocuk ve annesi olaydan yara almadan kurtuldu.

    YOLUNA DEVAM ETTİ

    Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Anne, olayın şokuyla birlikte hemen çocuğunun durumunu kontrol etti.

    Çevrede bulunan vatandaşlar ise anne ve çocukla ilgilenmek üzere yanlarına gitti.

    Eskişehir de seyir halindeki sürücü bebek arabasına çarptı #1

    EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

    Eskişehir de seyir halindeki sürücü bebek arabasına çarptı #2

    Eskişehir de seyir halindeki sürücü bebek arabasına çarptı #3

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