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    Eskişehir’de sıcak hava nedeniyle vatandaşa su yetişmiyor

    Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği bölgede esnaf, günde 60 koli olarak yaklaşık bin 500 tane su satıyor.
    • 27.07.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 13:20
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    Eskişehir’de sıcak hava nedeniyle vatandaşa su yetişmiyor

    Yurt genelinde artan aşırı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

    Eskişehir'de termometreler gün içerisinde 30 dereceyi gösteriyor.

    Dışarda olan vatandaşlar, serinlemek için gölge alanları tercih ederken, dükkanları ise sıklıkla su almak için ziyaret ediyor.

    Esnaf su yetiştiremiyor

    Bol bol soğuk su tüketen bölge halkına, esnaf su yetiştiremediğini öne sürüyor.

    Çiğ köfte işletmecisi olan Batıkan Küçükkaya, yaz aylarının gelmesiyle dükkanındaki su satışında yaşanan artışı anlattı.

    Eskişehir’de sıcak hava nedeniyle vatandaşa su yetişmiyor #1

    "Çiğ köfteden çok su satıyorum"

    İHA'nın aktarımına göre; esnaf Küçükkkaya, “Çiğ köfteden çok su satıyorum diyebilirim. Dükkanımızın önündeki buzdolabından ve içerdeki iki buzdolabından günde 50-60 koli su satışı gerçekleştiriyorum. Zaman zaman havanın sıcaklığına göre 60 kolinin de üzerine çıktığımız oluyor. Bazı zamanlar 3 dolap olmasına rağmen soğuk su yetiştiremiyoruz.” dedi.

    Eskişehir’de sıcak hava nedeniyle vatandaşa su yetişmiyor #2


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