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    Eskişehir'de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi

    Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda silah ve gereçleri ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 kişi adliyeye gönderildi.
    • 14.04.2022 - 12:41
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    Eskişehir'de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi

    Eskişehir kaçakçılık ve organize suçlar ekipleri, silah ticaretine yönelik operasyon başlattı.

    Özel Harekat Şubesi’yle birlikte 3 ev ve bir iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, 11 şüpheli yakalandı.

    Fazla sayıda cephane ele geçirildi

    Şüphelilerin adreslerinde 25 tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, farklı çaplarda 55 mermi, 10 tabanca gövdesi, 16 sürgü takımı, 9 icra yayı ve mili, silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene ve matkap benzeri malzemeler ele geçirildi.

    Şüpheli 8 kişi adliyede

    Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 kişi ise adliyeye sevk edildi.

    Eskişehir de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi #1

    Eskişehir de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi #2

    Eskişehir de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi #3

    Eskişehir de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi #4

    Eskişehir de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi #5

    Eskişehir de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi #6

    Eskişehir de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi #7

    Eskişehir de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi #8

    Eskişehir de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi #9


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