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- Eskişehir'de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi
Eskişehir'de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi
Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda silah ve gereçleri ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 kişi adliyeye gönderildi.
- 14.04.2022 - 12:41
Eskişehir kaçakçılık ve organize suçlar ekipleri, silah ticaretine yönelik operasyon başlattı.
Özel Harekat Şubesi’yle birlikte 3 ev ve bir iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, 11 şüpheli yakalandı.
Fazla sayıda cephane ele geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde 25 tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, farklı çaplarda 55 mermi, 10 tabanca gövdesi, 16 sürgü takımı, 9 icra yayı ve mili, silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene ve matkap benzeri malzemeler ele geçirildi.
Şüpheli 8 kişi adliyede
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 kişi ise adliyeye sevk edildi.