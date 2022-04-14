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Eskişehir'de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de silah kaçakçılığı yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda silah ve gereçleri ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 kişi adliyeye gönderildi.