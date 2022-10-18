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    Eskişehir'de sıvı yağ hırsızlığı kameralara yakalandı

    İki şüpheli şahıs marketten çaldıkları 18 litrelik teneke yağlarla kayıplara karıştı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 18.10.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:29
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    Eskişehir'de sıvı yağ hırsızlığı kameralara yakalandı

    Eskişehir, 71 Evler Mahallesi mevkilerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda müşteri gibi marketten ürün satın almak  gelen 2 şahıs, etrafı kontrol ettikten sonra reyonlardan 18 litrelik tenekede satılan 2 adet sıvı yağ çaldı.

    O anlar güvenlik kameralarına anbean yanısıdı

    Marketin önünde duran teneke sıvı yağların yanında duran erkek şahıs, önce çevreyi kontrol edip herhangi bir tehlike görmeyince daha sonra 1 teneke sıvı yağı alarak uzaklaştı, çok beklemeden hemen ardından marketten çıkan kadın da 1 teneke  sıvı yağı alarak adamı takip etti.

    Kameraların kayıt aldığını hesapa katmayan iki şahsın, hırsızlık sonrası sokaktaki tavırları saniye saniye görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre, markete yakın bir arka sokakta buluşan iki şüpheli, çaldıkları sıvı yağlarla birlikte kayıplara karıştı.

    Eskişehir'de sıvı yağ hırsızlığı kameralara yakalandı VİDEO

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