Eskişehir'de sokak ortasında kadına şiddet anları Odunpazarı'nda elinden çantasını almaya çalıştığı kadını darbeden şahıs kameralara yansıdı.

İHA

Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Santral Sokak’ta, bir erkek ile kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Şiddetlenen tartışma sonucunda erkek, kadını sokak ortasında darbetti. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından anbean kayda alındı.

Yaşanan darp olayı sırasında kadının, çantasını korumaya çalışma dikkat çekti. Erkeğin daha sonra çantayı alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Esnaf izledi

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar kavgayı şaşkınlıkla seyrederken, kimsenin herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

Öte yandan bir süre sonra olay yerine geri gelen şahsın, çevre esnafına darbettiği kadının gittiği yönü sorarak oraya doğru gittiği öğrenildi.