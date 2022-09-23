Petrol
87.87
-2.86%
Euro
17.9771
-0.36%
Dolar
18.4083
0.49%
Altın
976.24
-0.78%
Borsa
3291
-0.12%
Bitcoin
351.300
-1.54%
BTXN Coin
8.02
-1.35%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Eskişehir'de sokaklara atılan kiralık scooterlara tepki

    Cadde üzerine gelişi güzel bırakılan kiralık elektrikli scooterlar, yer işgali nedeniyle vatandaşların tepkisini çekti.
    • 23.09.2022 - 14:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de sokaklara atılan kiralık scooterlara tepki

    Kalabalık kentlerden biri olan Eskişehir’de kiralık elektrikli scooterlar sık tercih edilen ulaşım araçları arasında yer alıyor.

    Kentte çok sayıda bulunan scooterlar, işlek caddelerden olan Cengiz Topel Caddesi’nde gelişi güzel park ediliyor.

    Scooterların cadde ortasına gelecek şekilde yollara bırakılmasıysa, vatandaşların tepkisini çekiyor.

    Bilinçsiz kullanıcılara tepki

    Cengiz Topel ve Şair Fuzuli Caddeleri kesişiminde bulunan trafik ışıklarının 20 metre gerisinde bulunan iki kiralık scooterdan birinin yola gelişi güzel yatırıldığı, diğerinin de onun yanına konumlandırıldığı görüldü. Bilinçsiz kullanıcıların bu hareketi araç sürücüleri başta olmak üzere çevreden tepki topladı.

    Eskişehir de sokaklara atılan kiralık scooterlara tepki #1

    Eskişehir de sokaklara atılan kiralık scooterlara tepki #2

    Eskişehir de sokaklara atılan kiralık scooterlara tepki #3


    Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    A Milli Takım kadrosunda zorunlu değişiklik
    Milli Takımlar

    A Milli Takım kadrosunda zorunlu değişiklik

    Görüş Bildir