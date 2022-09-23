Eskişehir'de sokaklara atılan kiralık scooterlara tepki

Cadde üzerine gelişi güzel bırakılan kiralık elektrikli scooterlar, yer işgali nedeniyle vatandaşların tepkisini çekti.

Kalabalık kentlerden biri olan Eskişehir’de kiralık elektrikli scooterlar sık tercih edilen ulaşım araçları arasında yer alıyor.

Kentte çok sayıda bulunan scooterlar, işlek caddelerden olan Cengiz Topel Caddesi’nde gelişi güzel park ediliyor.

Scooterların cadde ortasına gelecek şekilde yollara bırakılmasıysa, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bilinçsiz kullanıcılara tepki

Cengiz Topel ve Şair Fuzuli Caddeleri kesişiminde bulunan trafik ışıklarının 20 metre gerisinde bulunan iki kiralık scooterdan birinin yola gelişi güzel yatırıldığı, diğerinin de onun yanına konumlandırıldığı görüldü. Bilinçsiz kullanıcıların bu hareketi araç sürücüleri başta olmak üzere çevreden tepki topladı.