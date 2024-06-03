Eskişehir'de sollamaya çıkan otomobil kaza yaptı

İHA
Eskişehir Odunpazarı İlçesi Alpu-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Karahöyük Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada B.S. (23) idaresindeki otomobil, sollamaya çıktığı esnada önünde seyir halinde bulunan B.K. (33) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de yoldan çıktı.
3 kişi yaralandı
Kazada, her iki aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan H.K.(58) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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