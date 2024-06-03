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Eskişehir'de sollamaya çıkan otomobil kaza yaptı

Eskişehir'de sollamaya çıkan otomobil kaza yaptı Odunpazarı ilçesinde sollama yapan bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.