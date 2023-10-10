Eskişehir'de sürücüden para alamayan çocuklar otomobilin üzerine çıktı Tepebaşı ilçesinde ışıklarda bekleyen bir aracın sürücüsünden para isteyen çocuklar, amaçlarına ulaşamayınca kaputun üstüne çıktı.

İHA

Eskişehir'de akılalmaz bir olay yaşandı.

Tepebaşı İlçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, ışıklarda bekleyen araç sürücüsünden küçük yaştaki çocuklar para istedi.

Para alamayınca aracın üzerine çıktılar

Araç sürücüsü para vermeyi reddedince, çocuklar kaputun üzerine çıktı.

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen fotoğrafta, araç üzerinde görülen 3 çocuk görenleri hayrete düşürdü.

Çocukların kaputun üzerinden inmesiyle araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)