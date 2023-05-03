Eskişehir'de sürücüler tramvayın geçişini engelledi Odunpazarı'nda ışıklardan geçmek için acele eden sürücüler yolu tıkayıp tramvayların geçmesine izin vermeyince uzun araç kuyruğu oluştu.

İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki ışıklarda, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Trafikten sıkılan sürücüler yeşil ışık yandığında aceleyle gaza bastı.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı trafikte tekrardan kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte yol tıkandı.

Tramvay bekledi

O sırada kendilerine yeşil ışık yanan 2 tramvay yoldan geçemedi. Tramvaya yol vermek isteyen araçlar ise önlerinin ve arkalarının dolu olması sebebiyle hareket edemedi.

Tramvayın geçişini engelleyen sürücüler tepki topladı.