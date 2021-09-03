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Eskişehir'de suyu çekilen kanalın içinden otomobil lastikleri çıktı

Eskişehir'de suyu çekilen kanalın içinden otomobil lastikleri çıktı

Sazova ve Karagözler Mahallesi’nden geçen sulama kanalının kollarından biri kurudu. Su olmayan kanalın içinden onlarca lastik çıkarken, vatandaşlar ise durum karşısında tepki gösterdi.