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- Eskişehir'de suyu çekilen kanalın içinden otomobil lastikleri çıktı
Eskişehir'de suyu çekilen kanalın içinden otomobil lastikleri çıktı
Sazova ve Karagözler Mahallesi’nden geçen sulama kanalının kollarından biri kurudu. Su olmayan kanalın içinden onlarca lastik çıkarken, vatandaşlar ise durum karşısında tepki gösterdi.
- İHA
- 03.09.2021 - 16:54
Eskişehir'de Sazova ve Karagözler Mahallesi’nden geçen sulama kanallarından birisi kurudu.
Kanalın kuruması bölge halkını üzerken, suyun ardından ortaya çıkan görüntüler ise pes dedirtti.
SU ÇEKİLDİ, LASTİKLER ORAYA ÇIKTI
Daha önce kanalın içine atılan çok sayıda otomobil lastiği, suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı.
Ortaya çıkan kötü görüntü çevredeki vatandaşların tepkisine neden oluyor.