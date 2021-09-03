Euro
9.8525
0.02%
Dolar
8.2902
0.19%
Altın
488.13
1.36%
Borsa
1.47
-0.6%
Bitcoin
420.190
2.12%
EXEN Coin
24.24
-2.65%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Eskişehir'de suyu çekilen kanalın içinden otomobil lastikleri çıktı

    Sazova ve Karagözler Mahallesi’nden geçen sulama kanalının kollarından biri kurudu. Su olmayan kanalın içinden onlarca lastik çıkarken, vatandaşlar ise durum karşısında tepki gösterdi.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 16:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de suyu çekilen kanalın içinden otomobil lastikleri çıktı

    Eskişehir'de Sazova ve Karagözler Mahallesi’nden geçen sulama kanallarından birisi kurudu.

    Kanalın kuruması bölge halkını üzerken, suyun ardından ortaya çıkan görüntüler ise pes dedirtti.

    SU ÇEKİLDİ, LASTİKLER ORAYA ÇIKTI

    Daha önce kanalın içine atılan çok sayıda otomobil lastiği, suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı.

    Ortaya çıkan kötü görüntü çevredeki vatandaşların tepkisine neden oluyor.

    Eskişehir de suyu çekilen kanalın içinden otomobil lastikleri çıktı #1

    Eskişehir de suyu çekilen kanalın içinden otomobil lastikleri çıktı #2

    Eskişehir de suyu çekilen kanalın içinden otomobil lastikleri çıktı #3

    Eskişehir de suyu çekilen kanalın içinden otomobil lastikleri çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir