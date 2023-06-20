Eskişehir'de taciz şüphelisini mahalleli darbetti

Eskişehir'de yaşanılan olay, mahalleliyi ayağa kaldırdı..
Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu A.E., iddiaya göre Uluzafer Caddesi’nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti.
Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriyeli uyruk A.E.’ye saldırarak, darbetti. A.E.’nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı.
Tedavi altına alındı
Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede geniş güvenlik tedbiri alınarak, toplanan kalabalık dağıtıldı.
Soruşturma sürüyor
Erkek çocuğu ve ailesi ise ifadeleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğü’ne götürüldü. Suriye uyruklu A.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.