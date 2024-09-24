Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, öldürdü Odunpazarı ilçesinde 26 yaşındaki Burak Güven, telefonda tartıştığı Zafer Gebrecioğlu'nu pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan Zafer Gebrecioğlu 2 gün sonra hayatını kaybetti, kaçan Burak Güven yakalanıp, tutuklandı.

DHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde Burak Güven ile Zafer Gebrecioğlu, telefonda tartıştı.

Güven, bu tartışmanın ardından motosikletiyle Gebrecioğlu'nun bulunduğu Aydınlık Evler Sokağı'na geldi.

MOTOSİKLETLE KAÇTI

İkili arasında çıkan kavgada Burak Güven, yanında getirdiği pompalı tüfekle Gebrecioğlu'na ateş ederek, olay yerinden motosikletle kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zafer Gebrecioğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede 2 gün tedavi gören Gebrecioğlu, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Burak Güven ile arkadaşı M.S.Ş.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S.Ş., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Burak Güven 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)