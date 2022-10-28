Eskişehir'de tehlikeli tamirat

Odunpazarın'da bir evin çatısında anten tamiri yapan iki kişinin hiçbir önlem almadan çıktığı çatıdaki tavırları yürekleri ağza getirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde anten tamiri yapmak için bir binanın çatısına çıkan şahısların umursamaz tavırları görenleri şoke etti.

Hiçbir güvenlik önlem almadan çatıda yürüyen iki şahıs çevredekileri korkuttu.

Vatandaşlardan tepki geldi

Kiremitlerin üzerindeki şahıslardan biri rahat tavırlar ile gezdikçe yoldan geçenler

tepki gösterdi.

Can güvenliği olmayan tamir işlemi

İHA'nın haberine göre, diğer şahıs ise uzun süre anten tamir işlemine devam etti. Şahıslar tehlikeyi umursamadan kiremitlerin üzerinde dolaştıkça yürekler ağza geldi.