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Eskişehir'de tehlikeli tamirat
Odunpazarın'da bir evin çatısında anten tamiri yapan iki kişinin hiçbir önlem almadan çıktığı çatıdaki tavırları yürekleri ağza getirdi.
- 28.10.2022 - 09:42
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde anten tamiri yapmak için bir binanın çatısına çıkan şahısların umursamaz tavırları görenleri şoke etti.
Hiçbir güvenlik önlem almadan çatıda yürüyen iki şahıs çevredekileri korkuttu.
Vatandaşlardan tepki geldi
Kiremitlerin üzerindeki şahıslardan biri rahat tavırlar ile gezdikçe yoldan geçenler
tepki gösterdi.
Can güvenliği olmayan tamir işlemi
İHA'nın haberine göre, diğer şahıs ise uzun süre anten tamir işlemine devam etti. Şahıslar tehlikeyi umursamadan kiremitlerin üzerinde dolaştıkça yürekler ağza geldi.