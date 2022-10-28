Petrol
94.05
-1.04%
Euro
18.5548
0.03%
Dolar
18.6086
0.05%
Altın
994
-0.01%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
378.996
-2.21%
BTXN Coin
10.68
1.71%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Eskişehir'de tehlikeli tamirat

    Odunpazarın'da bir evin çatısında anten tamiri yapan iki kişinin hiçbir önlem almadan çıktığı çatıdaki tavırları yürekleri ağza getirdi.
    • 28.10.2022 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de tehlikeli tamirat

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde anten tamiri yapmak için bir binanın çatısına çıkan şahısların umursamaz tavırları görenleri şoke etti.

    Hiçbir güvenlik önlem almadan çatıda yürüyen iki şahıs çevredekileri korkuttu.

    Vatandaşlardan tepki geldi

    Kiremitlerin üzerindeki şahıslardan biri rahat tavırlar ile gezdikçe yoldan geçenler

    tepki gösterdi.

    Can güvenliği olmayan tamir işlemi

    İHA'nın haberine göre, diğer şahıs ise uzun süre anten tamir işlemine devam etti. Şahıslar tehlikeyi umursamadan kiremitlerin üzerinde dolaştıkça yürekler ağza geldi.

    Eskişehir de tehlikeli tamirat #1

    Eskişehir de tehlikeli tamirat #2


    Gülşen İspanya'ya gitti
    Magazin

    Gülşen İspanya'ya gitti

    Günde 15 dakika işlem yaparak zengin ol!
    Advertorial

    Günde 15 dakika işlem yaparak zengin ol!

    Cathy Glass okurunu 3T tekniği ile tanıştırıyor: Mutlu Çocuklar
    Kitap

    Cathy Glass okurunu 3T tekniği ile tanıştırıyor: Mutlu Çocuklar

    Görüş Bildir