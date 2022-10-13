Eskişehir'de teknik servis dolandırıcılarına 10 yıla kadar hapis talebi

Teknik servis elemanı gibi davrandıkları vatandaşın buzdolabına hiçbir işlem yapmadan 750 TL alan iki şahıs hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Eskişehir’de yaşayan İbrahim Ş., 2020’nin nisan ayında bozulan buzdolabı tamiri için iletişime geçtiği teknik servisle mahkemelik oldu.

Servisten gelen 35 yaşındaki Metin K. ve 32 yaşındaki Sezgin Z., buzdolabındaki arızalı parçayı yenisiyle değiştirdiklerini söyleyerek servis fişi verip İbrahim Ş.’den 750 TL aldı.

Ertesi gün buzdolabını çalıştıran İbrahim Ş., cihazdan ateş çıktığını gördü.

Tamir edilmediğini öğrendi

Bunun üzerine mağdur vatandaş, servis fişi üzerindeki numarayı arayıp durumu anlattı.

Kontrol için ikamete gelen başka bir teknik servis elemanı ise buzdolabında herhangi bir tamir yapılmadığını söyledi.

Şikayetçi oldu

Soluğu polis merkezinde alan İbrahim Ş.'nin ihbari üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlattı.

İddianame hazırlandı

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, servis fişi üzerindeki telefon numarasının şüpheli Metin K.’ye ait olduğu ve düzenlenen uzman raporuna göre fiş üzerindeki yazıların şüpheli ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

3 yıldan 10 yıla kadar hapis talebi

Şüpheliler Metin K. ile Sezgin Z. hakkında suçun nitelikli hali olan ‘serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

İlk duruşma görüldü

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, başka bir suçtan Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Sezgin Z. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan diğer sanık Metin K. ise Covid-19 izni nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Öte yandan mağdur İbrahim Ş. mahkeme salonunda hazır bulundu.

"Telefonda ters konuştuysa gitmemiş olabiliriz"

Savunmasında buzdolabının tamiratını yaptıklarını ve arızanın başka bir sebeple meydana gelmiş olabileceğini öne süren sanık Sezgin Z., "Müşteki, Metin K.’nin telefonunu aramıştı. O tarihte Metin ile ortaktık. Beyaz eşya tamiri yapıyorduk. İbrahim Ş.’nin evine akşam saatlerinde gittik ve buzdolabının tamirini yaptık, motorunu değiştirdik.

Kablolar birbirine değdiği için motor şase yapmış olabilir. Müşteki bizi arasaydı tekrar tamiratını yapardık. Bizimle telefonda ters konuştuysa bu nedenle de gitmemiş olabiliriz. Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedik. Suçsuzum, beraatımı talep ederim." ifadelerini kullandı.

"Pandemi olduğu için yanlarına fazla yaklaşamadım"

Mahkemede beyanda bulunan müşteki İbrahim Ş., "Olay tarihinde pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı vardı. Ben de 155’i arayıp bana bir servis numarası vermelerini istedim. Daha sonra verdikleri numarayı arayınca 2 kişi tamir için geldi. Pandemi olduğu için yanlarına fazla yaklaşamadım. Buzdolabında çeşitli vidaları gevşetip sıktılar ve bir parça değiştirdiklerini söylediler. Bu işlem için benden 750 TL para aldılar.

Sabaha kadar buzdolabını açmamamı söylediler. Ertesi gün buzdolabını fişe taktığımda motordan ateş çıkıyordu. Daha sonra tekrar servisi aradım ve bana 1 gün önce gelen şahısların servisten servis fişi çaldıklarını, kendi elemanları olmadığını söylediler.

Yeni gelen servis elemanı motorda tıkanıklık olduğunu ve sıcak su koymam halinde açılacağını söyledi. Ayrıca önceki gelenlerin hiçbir parçayı değiştirmediklerini, bana verilen parçanın fırın parçası olduğunu söyledi. Zararımın giderilmesine rızam vardır. Şikâyetçiyim" dedi.

Duruşma ertelendi

İHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, sanık Sezgin Z.’ye müştekinin zararını gidermesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.