Eskişehir'de trafiğe kapanan caddede araçlar mahsur kaldı

İHA
Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi’nde bulunan Kemal Zeytinoğlu Caddesi, uzun zaman önce araç trafiğine kapatıldı.
Her sabah 10.00 sularında araç trafiğine kapatılan cadde, günün erken saatlerinde sürücüler tarafından kullanılmaya devam ediyor.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Dün sabah 09.50 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinden Kemal Zeytinoğlu Caddesi’ne giren araçlar, cadde çıkışındaki dubaların erken kaldırılması nedeniyle mahsur kaldı.
Bölgede görevli Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri elektronik dubaların indirilmesiyle caddede mahsur kalan araçlar çıkış yapabildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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