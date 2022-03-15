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Eskişehir’de, trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalandı

Eskişehir’de, trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalandı

Kara yolu üzerindeki trafik levhalarını hurda olarak satmak için yerinden söken şüpheli şahıs, kamyonete yüklemeye çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.