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    Eskişehir’de, trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalandı

    Kara yolu üzerindeki trafik levhalarını hurda olarak satmak için yerinden söken şüpheli şahıs, kamyonete yüklemeye çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 16:20
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    Eskişehir’de, trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalandı

    Eskişehir’de, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Tepebaşı-Mihalgazi kara yolunda devriye çalışmaları gerçekleştirildi.

    DEMİRLERİYLE SÖKÜP KAMYONETİNE YÜKLEDİ

    Çalışmalar kapsamında, Hekimdağ Mahallesi yakınlarında bir şahıs, yol üzerindeki trafik levhalarını demirleriyle birlikte söküp kamyonetine yüklerken suçüstü yakalandı.

    HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

    Hurda olarak satmak amacıyla kara yolu üzerindeki metal trafik ve yön levhalarını söken şüpheli şahıs hakkında kamu malına zarar vermek ve hırsızlık suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Eskişehir’de, trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalandı #1

    Eskişehir’de, trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalandı #2


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