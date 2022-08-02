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    Eskişehir’de trafodaki yangın, tramvay seferlerini aksattı

    Elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri 3 saat aksadı. Ulaşım, acil durum otobüsleri ile sağlandı.
    • 02.08.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:05
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    Eskişehir’de trafodaki yangın, tramvay seferlerini aksattı

    Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'nde bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ulaşımın aksamasına neden oldu.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. FHA’nın haberine göre; elektrikler verilemeyince tramvaylar çalışamadı.

    Acil durum otobüsleri devreye girdi

    Acil durum otobüsleri görevlendirilerek, belirlenen noktalara ulaşım sağlandı.

    Yaklaşık 3 saat aksayan seferler, tramvay hattına elektrik verilmesinin ardından yeniden başladı.

    Eskişehir’de trafodaki yangın, tramvay seferlerini aksattı VİDEO

    Eskişehir’de trafodaki yangın, tramvay seferlerini aksattı #1

    Eskişehir’de trafodaki yangın, tramvay seferlerini aksattı #2


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