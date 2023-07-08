Eskişehir'de trafodan çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi Trafo patlaması sonuç çıkan yangında, mahalle imamının kaldığı lojman ağır hasar alınırken imamın olay günü izinli olması olası bir facianın önüne geçti.

İHA Eskişehir’in Sivrihisar Sivrihisar ilçesin bağlı Karacakaya Mahallesi’nde çıkan ses vatandaşlar korkuttu. Kısa sürede trafo patlaması olduğu fark edirken patlama yangına sebep oldu. Mahalle camisine ait lojmanın yanında meydana gelen yangın kısa sürede mahalle imamının kaldığı lojmans sıçradı. Yangın kontrol altına alındı Yangını gören mahalleli alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması sonucu yangın kontrol altına alındı. Mahalle imamının evde olmadığı belirlendi Mahalle camisinin imamı Berat A.’nın olay günü özel işleri için izin alıp Sivrihisar’a gitmesi muhtemel daha kötü bir sonucun da önüne geçmiş oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.