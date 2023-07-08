Eskişehir'de trafodan çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi
İHA

Eskişehir’in Sivrihisar Sivrihisar ilçesin bağlı Karacakaya Mahallesi’nde çıkan ses vatandaşlar korkuttu.

Kısa sürede trafo patlaması olduğu fark edirken yangına sebep oldu.

Mahalle camisine ait lojmanın yanında meydana gelen kısa sürede mahalle imamının kaldığı lojmans sıçradı.

Yangın kontrol altına alındı

Yangını gören mahalleli alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Mahalle imamının evde olmadığı belirlendi

Mahalle camisinin imamı Berat A.’nın olay günü özel işleri için izin alıp Sivrihisar’a gitmesi muhtemel daha kötü bir sonucun da önüne geçmiş oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.