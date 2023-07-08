Eskişehir'de trafodan çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

İHA
Eskişehir’in Sivrihisar Sivrihisar ilçesin bağlı Karacakaya Mahallesi’nde çıkan ses vatandaşlar korkuttu.
Kısa sürede trafo patlaması olduğu fark edirken patlama yangına sebep oldu.
Mahalle camisine ait lojmanın yanında meydana gelen yangın kısa sürede mahalle imamının kaldığı lojmans sıçradı.
Yangın kontrol altına alındı
Yangını gören mahalleli alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Mahalle imamının evde olmadığı belirlendi
Mahalle camisinin imamı Berat A.’nın olay günü özel işleri için izin alıp Sivrihisar’a gitmesi muhtemel daha kötü bir sonucun da önüne geçmiş oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.