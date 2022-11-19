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- Eskişehir'de tramvay kazası: Trafik kilitlendi
Eskişehir'de tramvay kazası: Trafik kilitlendi
Atatürk Lisesi durağı civarında hafif ticari araç ve tramvayın çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluştu. Bu esnada ise bölgedeki trafik felç oldu.
- 19.11.2022 - 12:56
Eskişehir'deki tramvay kazası panik yarattı.
Atatürk Lisesi tramvay durağı yakınlarında yaşanan olayda, hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı.
Maddi hasar oluştu
İHA'nın haberine göre, kaza sonucu hem hafif ticari araçta hem de tramvayda maddi hasar meydana geldi.
Trafik kilitlendi
Meydana gelen trafik kazasının ardından tramvay seferlerinde aksama ve trafik akışında yavaşlama meydana geldi.