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Eskişehir'de tramvay durağına minibüs çarptı

Eskişehir'de tramvay durağına minibüs çarptı

Tramvay durağına çarpan minibüs kazasında faciadan dönüldü, durağın boş olması sayesinde kazadan kimse etkilenmezken, minibüs şoförü ise yaralandı.