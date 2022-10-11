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    Eskişehir'de tramvay durağına minibüs çarptı

    Tramvay durağına çarpan minibüs kazasında faciadan dönüldü, durağın boş olması sayesinde kazadan kimse etkilenmezken, minibüs şoförü ise yaralandı.
    • 11.10.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 12:14
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    Eskişehir'de tramvay durağına minibüs çarptı

    Eskişehir Halk Caddesi'nde bulunan tramvay durağında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, minibüs şoförünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs, tramvay durağına çarptı.

    Sürücünün dikkatsizliği sonucu minibüs, işlek bir caddede bulunan tramvay durağına daldı.

    Yaşanan kaza sonucu hem minibüste hem de tramvay durağında ağır hasarlar oluştu.

    Durağın boş olması sayesinde büyük faciadan dönüldü

    Şans eseri dün akşam saatlerinde gerçekleşen kazanın olduğu zaman diliminde tramvay durağının boş olmasıyla büyük bir faciadan dönüldü.

    İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle yaralanan minibüs şoförü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Eskişehir de tramvay durağına minibüs çarptı #1

    Eskişehir de tramvay durağına minibüs çarptı #2


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