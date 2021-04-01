Eskişehir'de tren vagonlarından parça sökerken yakalandı

Eskişehir’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait trenlerin buluşma alanındaki tren vagonlarından parça çalmayı denerken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi'nde tren yollarının kontrolü amacıyla yapılan devriye esnasında, TCDD’ye ait trenlerin buluşma yerinde bulunan park halindeki tren vagonlarından demir parçaları söken E.A. isimli şahıs suçüstü yakalandı.

36 BİN LİRALIK PARÇA SÖKTÜ

Yakalanan şüphelinin tren vagonlarından; piyasa değeri yaklaşık 36 bin lira olduğu öğrenilen 17 adet hava hortumu, 2 adet koşun takımı, 2 adet tribivalf ve 1 adet merdiven parçasını hırsızlık amacıyla söktüğü tespit edildi.

Hırsızlık amacıyla sökülen parçalar TCDD yetkililerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli E.A. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan E.A., “Kamu Kurum ve Kuruluşundan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli E.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.





