Eskişehir'de üst geçidi kullanmayan yaya kazada öldü Yakındaki üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Kanber Uygun, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA

Eskişehir'de trajik bir kaza yaşandı.

Gece saatlerinde Eskişehir-Bursa kara yolunda, Gündoğdu Mahallesi mevkiinde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki Kanber Uygun'a, Abdurrahman G. (33) yönetimindeki otomobil çarptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Uygun, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uygun, burada kurtarılamadı.

Üst geçit sadece 117 metre uzaklıkta

Abdurrahman G., ifadesi için polis merkezine götürülürken Uygun'un, 117 metre mesafedeki yaya üst geçidini kullanmadığı ve karşıya geçmek için kara yolundan yürüdüğü tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)