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    Eskişehir'de uyuşturucu, oyun hamuruna gizlendi

    Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şahsın evine yapılan aramada, oyun hamuru içine gizlenmiş 30 gram bonzai ele geçirildi.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 16:46
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    Eskişehir'de uyuşturucu, oyun hamuruna gizlendi

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu satışıyla mücadelesi devam ediyor.

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen E.P.’yi takibe aldı.

    Bir süre izlenen E.P., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

    30 GRAM BONZAİ, OYUN HAMURUNDAN ÇIKTI

    Evinde yapılan aramada ise oyun hamuru kutusuna gizlenen 30 gram bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen E.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

    Eskişehir de uyuşturucu, oyun hamuruna gizlendi #1

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