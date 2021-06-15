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- Eskişehir'de uyuşturucu, oyun hamuruna gizlendi
Eskişehir'de uyuşturucu, oyun hamuruna gizlendi
Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şahsın evine yapılan aramada, oyun hamuru içine gizlenmiş 30 gram bonzai ele geçirildi.
- DHA
- 15.06.2021 - 16:45
- Güncelleme : 15.06.2021 - 16:46
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu satışıyla mücadelesi devam ediyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen E.P.’yi takibe aldı.
Bir süre izlenen E.P., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
30 GRAM BONZAİ, OYUN HAMURUNDAN ÇIKTI
Evinde yapılan aramada ise oyun hamuru kutusuna gizlenen 30 gram bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen E.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.