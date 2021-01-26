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    Eskişehir’de uyuşturucu satan 5 şüpheli yakalandı

    Sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilen 1'i kadın olmak üzere 5 şüpheli, polis ekiplerinin takibinin ardından 311 gram metamfetaminle yakalandı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 13:13
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    Eskişehir’de uyuşturucu satan 5 şüpheli yakalandı

    Emniyetin, uyuşturucu satıcılarına yönelik faaliyetleri aralıksız sürüyor.

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 1’i kadın 5 şüpheliyi takibe aldı.

    5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Yapılan takibin sonunda da C.T., Y.Y., A.B., M.C.Ü. ve T.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde narkotik köpek ‘Aşil’ ile yapılan aramada, 311,46 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Soruşturma sürüyor.

    Eskişehir’de uyuşturucu satan 5 şüpheli yakalandı #1

    Eskişehir’de uyuşturucu satan 5 şüpheli yakalandı #2

    Eskişehir’de uyuşturucu satan 5 şüpheli yakalandı #3

    Eskişehir’de uyuşturucu satan 5 şüpheli yakalandı #4

    Eskişehir’de uyuşturucu satan 5 şüpheli yakalandı #5

    Eskişehir’de uyuşturucu satan 5 şüpheli yakalandı #6

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