Eskişehir’de uyuşturucu satan 5 şüpheli yakalandı

Sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilen 1'i kadın olmak üzere 5 şüpheli, polis ekiplerinin takibinin ardından 311 gram metamfetaminle yakalandı.

Emniyetin, uyuşturucu satıcılarına yönelik faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 1’i kadın 5 şüpheliyi takibe aldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan takibin sonunda da C.T., Y.Y., A.B., M.C.Ü. ve T.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde narkotik köpek ‘Aşil’ ile yapılan aramada, 311,46 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.





















