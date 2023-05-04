Eskişehir'de vahşi cinayet: Göğsünden bıçaklanan genç hayatını kaybetti Eskişehir'de yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 24 yaşındaki Efekan Özkan, göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

Eskişehir'de yaşanılan kavgada kan aktı..

Emek Mahallesi Ortabahçe Sokak'ta, 24 yaşındaki Efekan Özkan ile 26 yaşındaki Murat Can Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Efekan Özkan, göğsünden bıçakla yaralandı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Efekan Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Murat Can Ş.’nin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.