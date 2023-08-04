Eskişehir'de vatandaşları sahte dekontla 700 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

İHA
Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor.
Böylece vatandaşları tuzağına düşürüyorlar..
Bunun son örneği Eskişehir'de yaşandı.
5 şüpheli yakalandı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, internet üzerinden teknolojik ürün almak için satıcılarla iletişime geçen ve sahte dekont düzenleyerek 25 kişiyi yaklaşık 700 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B., N.A., O.T., A.A. ile A.K. isimli şüpheliler hakim karşısına çıktı.
4'ü tutuklandı
Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, A.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.