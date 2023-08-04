Eskişehir'de vatandaşları sahte dekontla 700 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı İnternet üzerinden teknolojik ürünler almak vaadiyle sahte dekontla 25 kişiyi 700 bin lira dolandıran 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

İHA

Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor.

Böylece vatandaşları tuzağına düşürüyorlar..

Bunun son örneği Eskişehir'de yaşandı.

5 şüpheli yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, internet üzerinden teknolojik ürün almak için satıcılarla iletişime geçen ve sahte dekont düzenleyerek 25 kişiyi yaklaşık 700 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B., N.A., O.T., A.A. ile A.K. isimli şüpheliler hakim karşısına çıktı.

4'ü tutuklandı

Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, A.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.