Eskişehir'de viraja hızlı giren işçi servisi ağaca çarptı! Araba hurdaya çıktı

Odunpazarı İlçesi Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde’de Güray T. idaresindeki 26 S 0255 plakalı işçi servisi, viraja hızlı girdi.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan, kaldırımda bulunan ağaca sağ ön kısmıyla çarpan ve tekerleği kopan işçi servisi, cadde ortasında bulunan refüje çarparak durabildi.
Meydana gelen trafik kazası sonucu olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Kazada toplamda 12 kişi yaralanırken, Gizem Uğur D. (30), Selami S. (30), Önder E. (46), Nedim D. (47), Samet C. (31), Mehmet E. (47) Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Gökmen Y. (32), Mensur A. (43) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Sevgi Ü. (36), Çağrıcan K. (25), Ahmet Yıldırım Ç. (32) ve Murat Ü. (44) Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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