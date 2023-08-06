Eskişehir'de ‘yan bakma’ kavgası: 1 ölü 'Yan bakma' meselesi nedeniyle fabrikadaki iki işçi grubu arasında çıkan kavgada 23 yaşındaki genç, göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Polis olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

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DHA

Henüz 23 yaşındaydı, ‘yan baktın’ kavgasına kurban gitti…

Cinayet, Eskişehir’in Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işlendi.

İki işçi grubu, 3 Ağustos gecesi servis otobüsünü bekledikleri 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştı.

Öldürüp, kaçtılar

İki grup arasında çıkan arbedede Ahmet T. (23), Ali Aksu'yu göğsünden bıçakla ağır yaraladı.

Şüpheliler olay yerinde kaçarken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aksu, kurtarılamadı.

Polis, 50 saatlik görüntüyle tespit etti

Polis, Ahmet T. ile diğer fabrika işçileri A.K., H.U., M.K., B.U., M.S., B.S., K.Ç. ve S.Ç.'yi 50 saatlik güvenlik kamerası izleyerek tespit etti.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, polisteki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Ali Aksu'nun cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.