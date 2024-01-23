Eskişehir'de yan bakma kavgası: 1 ölü 1 yaralı İki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan kavga, bıçaklı saldırıya dönüştü. Defalarca bıçaklanarak vahşice öldürülen adamın o anları, bir vatandaşın cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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İHA

Dehşete düşüren olayın adresi Eskişehir.

Olay, iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıkması üzerine başladı.

Bıçakla saldırdılar

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Fatih Bayar ve Yasin T. bıçaklandı.

Şüpheli 3 şahıs ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ekipler sevk edildi

Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Fatih Bayar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralı Yasin T. ise başka bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatih Bayar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırganlar tutuklandı

Olayın failleri olduğu belirlenen B.Z., T.Z. ve F.Y., ekiplerin çalışmaları sonucunda saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kamerada

Öte yandan, kavganın yaşandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüde hayatını kaybeden Fatih Bayar ile Yasin T.’nin vahşice bıçaklandığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)