Eskişehir'de yangın: 5 büyükbaş hayvan telef oldu Bir ahırda sebebi bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kontrol altına alınırken yangının çıktığı ahırda 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

İHA

Türkiye'de yangınlar devam ediyor...

Yaşanan yangınlarla mücadeleler sürerken bir diğer yandan da yeni yangınlar meydana geliyor.

Yangının adresi bu kez Eskişehir oldu.

Eskişehir'in Günyüzü İlçesi Gümüşkonak Mahallesi'nde bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

5 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda bulunan saman balyasının yanmaya başlamasıyla kısa sürede büyüyn yangın sonrasında içeride bulunan 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın kontrol altına alındı

Günyüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında ahır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.