Eskişehir'de yangında mahsur kalan çifti kurtarmak için seferber oldular

Eskişehir'de yangında mahsur kalan çifti kurtarmak için seferber oldular

Bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, komşuların içeride mahsur kalan çifti kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in Merkez Yeni Mahalle 5. Dere Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı.

İddiaya göre yangın, ocakta yemek unutulması sebebiyle meydana geldi.

KOMŞULARI SEFERBER OLDU

Evden dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber veren komşular, içeride mahsur kalan Münevver ve Bayram U. çiftini kurtarmaya çalıştı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, diğer dairelere sıçramadan yangını söndürdü.

Evde bulunan ve yangın esnasında hafif yaralanan Münevver U., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Eskişehir'de yangında mahsur kalan çifti kurtarmak için seferber oldular VİDEO



YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Bayram U.’nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evde ise maddi hasar meydana geldi.