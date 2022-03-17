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    Eskişehir'de yangında mahsur kalan çifti kurtarmak için seferber oldular

    Bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, komşuların içeride mahsur kalan çifti kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 17:09
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    Eskişehir'de yangında mahsur kalan çifti kurtarmak için seferber oldular

    Eskişehir'in Merkez Yeni Mahalle 5. Dere Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı.

    İddiaya göre yangın, ocakta yemek unutulması sebebiyle meydana geldi.

    KOMŞULARI SEFERBER OLDU

    Evden dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber veren komşular, içeride mahsur kalan Münevver ve Bayram U. çiftini kurtarmaya çalıştı.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, diğer dairelere sıçramadan yangını söndürdü.

    Evde bulunan ve yangın esnasında hafif yaralanan Münevver U., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    Eskişehir'de yangında mahsur kalan çifti kurtarmak için seferber oldular VİDEO

    YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

    Bayram U.’nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evde ise maddi hasar meydana geldi.

    Eskişehir de yangında mahsur kalan çifti kurtarmak için seferber oldular #1

    Eskişehir de yangında mahsur kalan çifti kurtarmak için seferber oldular #2

    Eskişehir de yangında mahsur kalan çifti kurtarmak için seferber oldular #3


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