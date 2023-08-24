Eskişehir'de yangının 2'nci gününde havadan müdahale Dün öğle saatlerinde tarım arazisinde çıkarak ormana yayılan yangına gece boyunca karadan yapılan müdahale günün ilk ışıklarıyla hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Kavurucu sıcaklar etkisini gösterirken bir diğer yandan kentlerde yangınlar da büyük hasarlara sebep oluyor. Güvenlik güçlerinin tüm önlemlerine karşılık dikkatsiz vatandaşların ve sıcakların etkisiyle alevler yükseliyor. Çanakkale'de 3 gün önce başlayan alevler henüz kontrol altına alınamamışken alevler dün Eskişehir'den de yükselmeye başladı. Müdahale gece boyunca sürdü Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda dün öğlen saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler gece boyunca karadan arazözler ve iş makineleriyle müdahale etti. Sabah saatleriyle havadan müdahale başladı Akşam karanlığı çökünce havadan yürütülen çalışmalara ara verilmesinin ardından sabahın ilk ışıklarında 4 helikopterle alev tespit edilen noktalara su bırakılmaya başlandı. Helikopterlerle yangın bölgesindeki 2 riskli noktaya su bırakıldığı bildirildi. Etrafının çevrildiği öğrenilen yangın bölgesinde ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

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