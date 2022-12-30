Eskişehir'de yanlış park ambulansın geçişini engelledi

Kimliği bilinmeyen bir sürücü sokak girişine aracını park ettiği için hastaya yetişmeye çalışan ambulans yoldan geçememesi üzerine vatandaştan tepki topladı.

Sağlık ekiplerini yol vermeyerek acil hastalara ulaşımını engelleyen vatandaşlar, onlarca kişinin canını tehlikeye atıyor.

Son olarak bir kişinin yolu kapatarak yaptığı park vatandaştan tepki aldı.

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak’ta duyarsız bir sürücü Taşbaşı Sokak’ın girişine aracını park etti.

Fenalık geçiren bir hastaya ulaşmaya çalışan ambulans yaklaşık 5 dakika boyunca aracın çekilmesini bekledi.

Trafik kuyruğu oluştu

Hem ambulansın hem de diğer araçların geçmesine engel olan duyarsız araç sahibi sebebiyle trafikte uzun kuyruk oluştu.

Ekipler araca baktı

Araç sahibinin gelmesi için siren çalan ambulansın sesini duyan civardaki vatandaşlar ve Çevik Kuvvet ekipleri aracın yanına geldi.

Olay yerinden uzaklaştı

Tam Çevik Kuvvet’in geldiği sırada kimliği bilinmeyen duyarsız araç sahibi koşarak geldi ve aracıyla birlikte oradan uzaklaştı.

"Bu nasıl rezilliktir"

İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşlar, "Bu nasıl rezilliktir, oraya park mı yapılır" diyerek olaya tepki gösterdiler.