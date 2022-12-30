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- Eskişehir'de yanlış park ambulansın geçişini engelledi
Eskişehir'de yanlış park ambulansın geçişini engelledi
- 30.12.2022 - 16:23
Sağlık ekiplerini yol vermeyerek acil hastalara ulaşımını engelleyen vatandaşlar, onlarca kişinin canını tehlikeye atıyor.
Son olarak bir kişinin yolu kapatarak yaptığı park vatandaştan tepki aldı.
Eskişehir Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak’ta duyarsız bir sürücü Taşbaşı Sokak’ın girişine aracını park etti.
Fenalık geçiren bir hastaya ulaşmaya çalışan ambulans yaklaşık 5 dakika boyunca aracın çekilmesini bekledi.
Trafik kuyruğu oluştu
Hem ambulansın hem de diğer araçların geçmesine engel olan duyarsız araç sahibi sebebiyle trafikte uzun kuyruk oluştu.
Ekipler araca baktı
Araç sahibinin gelmesi için siren çalan ambulansın sesini duyan civardaki vatandaşlar ve Çevik Kuvvet ekipleri aracın yanına geldi.
Olay yerinden uzaklaştı
Tam Çevik Kuvvet’in geldiği sırada kimliği bilinmeyen duyarsız araç sahibi koşarak geldi ve aracıyla birlikte oradan uzaklaştı.
"Bu nasıl rezilliktir"
İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşlar, "Bu nasıl rezilliktir, oraya park mı yapılır" diyerek olaya tepki gösterdiler.