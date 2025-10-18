Eskişehir'de yaşlı çift sobadan zehirlendi: 1 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi'nde müstakil evde oturan Necati H. (67) ile eşi G.H. (67), sobadan sızan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri Necati H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

G.H. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HABER VEREMEMİŞ

Birkaç gün önce temizlemek için çıktığı bacadan düşerek sakatlanan G.H.'nin geçirdiği ameliyat sebebiyle yatalak durumda olduğu, çaresiz kadının olay sırasında hareket edemediği ve kimseye haber veremediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.