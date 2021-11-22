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- Eskişehir'de yeni tahliye olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı
Eskişehir'de yeni tahliye olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı
- İHA
- 22.11.2021 - 10:46
Eskişehir'in Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki trafo merkezinden hırsızlık ihbarı alan ekipler harekete geçti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Olay bölgesine giden ekipler şüpheli şahsı suç aletleri, kesme makası ve civata sökme anahtarı ile suç üstü yakalandı.
B.P. isimli şahsın 19 adet bakır topraklama kablosu bağlantı parçası ve içeriğinde bakır olan birçok malzemeyi keserek çaldığı tespit edildi.
MALZEMELER MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Çalınan malzemeler ekipler tarafından muhafaza altına alındı.
Çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkasının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu tespit edilen B.P., ‘Hırsızlık’ suçundan gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, “Kamu Kurumundan Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli B.P., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.