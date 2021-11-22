Eskişehir'de yeni tahliye olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı

Eskişehir'de yeni tahliye olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı

Trafo merkezinden hırsızlık ihbarı alarak bölgeye giden ekipler, şahsı suçüstü yakaladı. Araştırma sonucu, kişinin cezaevinden yeni tahliye olduğu tespit edildi.

Eskişehir'in Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki trafo merkezinden hırsızlık ihbarı alan ekipler harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Olay bölgesine giden ekipler şüpheli şahsı suç aletleri, kesme makası ve civata sökme anahtarı ile suç üstü yakalandı.

B.P. isimli şahsın 19 adet bakır topraklama kablosu bağlantı parçası ve içeriğinde bakır olan birçok malzemeyi keserek çaldığı tespit edildi.





MALZEMELER MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Çalınan malzemeler ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkasının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu tespit edilen B.P., ‘Hırsızlık’ suçundan gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, “Kamu Kurumundan Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli B.P., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.