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    Eskişehir'de yeni tahliye olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı

    Trafo merkezinden hırsızlık ihbarı alarak bölgeye giden ekipler, şahsı suçüstü yakaladı. Araştırma sonucu, kişinin cezaevinden yeni tahliye olduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 10:46
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    Eskişehir'de yeni tahliye olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı

    Eskişehir'in Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki trafo merkezinden hırsızlık ihbarı alan ekipler harekete geçti.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Olay bölgesine giden ekipler şüpheli şahsı suç aletleri, kesme makası ve civata sökme anahtarı ile suç üstü yakalandı.

    B.P. isimli şahsın 19 adet bakır topraklama kablosu bağlantı parçası ve içeriğinde bakır olan birçok malzemeyi keserek çaldığı tespit edildi.

    Eskişehir de yeni tahliye olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı #1

    MALZEMELER MUHAFAZA ALTINA ALINDI

    Çalınan malzemeler ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

    Çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkasının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu tespit edilen B.P., ‘Hırsızlık’ suçundan gözaltına alındı.

    Eskişehir de yeni tahliye olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı #2

    SERBEST BIRAKILDI

    Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, “Kamu Kurumundan Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli B.P., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Eskişehir de yeni tahliye olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı #3

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