Eskişehir'de yıldırımın düştüğü ormanda 5 hektar yandı

Yıldırımın isabet ettiği karaçam ormanlarında kısa sürede alevler yükseldi. Ekipler yangına müdahale ederken, 5 hektar alan zarar gördü.

Eskişehir'in İnönü ilçesi Kuzfındık Mahallesi civarında bulunan karaçam ormanlarına yıldırım isabet etti.

Kuru otların tutuşmasıyla ise yangın başladı.

Kısa sürede yükselen alevler, ormanlara sıçrayarak büyüdü.

Ormandan yükselen yoğun dumanları görenler, İnönü Orman İşletme Şefliği’ne bilgi verdi.

Ekipler bölgeye yöneldi

Alevlere 2 ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken, Büyükşehir ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracı da arazözlere su takviyesi yaptı.

5 hektar alan yandı

Orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.

























