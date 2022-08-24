Petrol
100.42
0.20%
Euro
18.0363
-0.17%
Dolar
18.1583
0.27%
Altın
1.018
0.07%
Borsa
3106
0.00%
Bitcoin
391.779
0.26%
BTXN Coin
5.04
-6.49%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Eskişehir'de yıldırımın düştüğü ormanda 5 hektar yandı

    Yıldırımın isabet ettiği karaçam ormanlarında kısa sürede alevler yükseldi. Ekipler yangına müdahale ederken, 5 hektar alan zarar gördü.
    • 24.08.2022 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de yıldırımın düştüğü ormanda 5 hektar yandı

    Eskişehir'in İnönü ilçesi Kuzfındık Mahallesi civarında bulunan karaçam ormanlarına yıldırım isabet etti.

    Kuru otların tutuşmasıyla ise yangın başladı.

    Kısa sürede yükselen alevler, ormanlara sıçrayarak büyüdü.

    Ormandan yükselen yoğun dumanları görenler, İnönü Orman İşletme Şefliği’ne bilgi verdi.

    Ekipler bölgeye yöneldi

    Alevlere 2 ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken, Büyükşehir ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracı da arazözlere su takviyesi yaptı.

    5 hektar alan yandı

    Orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.

    Eskişehir de yıldırımın düştüğü ormanda 5 hektar yandı #1

    Eskişehir de yıldırımın düştüğü ormanda 5 hektar yandı #2

    Eskişehir de yıldırımın düştüğü ormanda 5 hektar yandı #3

    Eskişehir de yıldırımın düştüğü ormanda 5 hektar yandı #4

    Eskişehir de yıldırımın düştüğü ormanda 5 hektar yandı #5

    Eskişehir de yıldırımın düştüğü ormanda 5 hektar yandı #6

    Eskişehir de yıldırımın düştüğü ormanda 5 hektar yandı #7


    İlginizi Çekebilir

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Elazığ'da mevsimlik işçi olarak çalışan öğrencilerin takdir toplayan başarısı
    Gündem

    Elazığ'da mevsimlik işçi olarak çalışan öğrencilerin takdir toplayan başarısı

    Ece Erken, Alişan'a cevap verdi
    Magazin

    Ece Erken, Alişan'a cevap verdi

    Görüş Bildir