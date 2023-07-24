Eskişehir'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı Sabahın ilk ışıklarında Ankara-Eskişehir yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen tıra çarptı. Kazada 23 kişi yaralandı.

DHA

Yolcu otobüsü ile tır kazaya karıştı, can pazarı yaşandı...

Ankara-Eskişehir seferini yapan Adem Ulutaş (54) idaresindeki 19 KK 919 yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Ateş'in (29) kullandığı 42 GB 619 plakalı tıra çarptı.

Sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kaza, hemen 112 ekiplerine bildirildi.

23 kişi yaralandı

Bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Kazada otobüsteki 22 yolcu ile tır şoförü Ateş’in yaralandığı öğrenildi.

Soruşturma açıldı

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis de, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.