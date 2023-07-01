Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 35 yaralı Bayramın son gününde özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, otobüsten çıkarılan 35 yaralıya müdahale etti.

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AA

Kurban Bayramı'nın son gününde yurt genelinde yollar kalabalıklaşmaya başladı.

Tatilin sona ermesiyle vatandaşlar yeniden yollara düştü.

Bu yoğunlukta ise kaza kaçınılmaz oldu. Yolcu otobüsü bir kez daha kazaya karıştı.

Şarampole devrildi

Eskişehir'de Hakan Karalı yönetimindeki seyir halinde olan özel bir firmaya ait otobüs, kontrolden çıktı.

Kütahya kara yolunun 15. kilometresinde ise yoldan çıkarak şarampole devrildi.

35 yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 35 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolun her bir noktasında adeta can pazarı yaşandığı görüldü.