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    Eskişehir'de yük treni otomobile çarptı

    Kontrolsüz şekilde hemzemin geçide çıkan otomobile, yük treni çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobilde ciddi hasar oluştu.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:01
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    Eskişehir'de yük treni otomobile çarptı

    Eskişehir'in Tepebaşı’na bağlı Turgutlar Mahallesi yol ayrımında bulunan hemzemin geçitte kaza yaşandı.

    Edinilen bilgilere göre, Ç.A. yönetiminde Eskişehir-Kocaeli seferi yapan 23209 sefer nolu yük treni, E.K. idaresindeki otomobile çarptı.

    Kazaya kontorlsüz otomobil sürücüsü neden oldu

    Otomobil sürücüsünün kontrolsüz bir şekilde tren geçidine çıkmasıyla trafik kazasının yaşandığı belirlendi. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

    Eskişehir de yük treni otomobile çarptı #1

    Sürücülerin alkollü olmadıkları öğrenildi

    Ayrıca makinistin ve otomobil sürücülerinin yapılan alkol kontrollerinde test sonuçları negatif çıktı.

    Eskişehir de yük treni otomobile çarptı #2


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