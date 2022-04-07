Eskişehir'de yük treni otomobile çarptı

Kontrolsüz şekilde hemzemin geçide çıkan otomobile, yük treni çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobilde ciddi hasar oluştu.

Eskişehir'in Tepebaşı’na bağlı Turgutlar Mahallesi yol ayrımında bulunan hemzemin geçitte kaza yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Ç.A. yönetiminde Eskişehir-Kocaeli seferi yapan 23209 sefer nolu yük treni, E.K. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazaya kontorlsüz otomobil sürücüsü neden oldu

Otomobil sürücüsünün kontrolsüz bir şekilde tren geçidine çıkmasıyla trafik kazasının yaşandığı belirlendi. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Sürücülerin alkollü olmadıkları öğrenildi

Ayrıca makinistin ve otomobil sürücülerinin yapılan alkol kontrollerinde test sonuçları negatif çıktı.