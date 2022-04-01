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    Eskişehir'de zehir tacirine operasyon

    Odunpazarı ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şahsa düzenlenen operasyonda, 23 gram metamfetamin, 132 gram bonzai ve bazı malzemeler ele geçirildi.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 17:30
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    Eskişehir'de zehir tacirine operasyon

    Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetler neticesinde operasyon başlattı.

    Bir şahsın Odunpazarı’na bağlı Erenköy Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı bilgisini alan ekipler, çalışmalarını bu yöne çevirdi.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın üzerinde, ev ve eklentilerinde arama yaptı.

    FAZLA SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda şeffaf kilitli poşet içerisinde 23 gram metamfetamin, şeffaf kilitli poşet içerisinde 132 gram bonzai, 85 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Eskişehir de zehir tacirine operasyon #1

    ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli hakkında “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” ve “Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak” suçlarından soruşturma başlatıldı.


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