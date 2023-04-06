Eskişehir'de Zerin'in ölümünde yeni gelişme! Tehdit mesajları çıktı

DHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki binanın ikinci kat camından düşerek hayatını kaybeden 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan sevgilisi Yılmaz S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde görevli, fizik alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı bilirkişi heyeti soruşturma kapsamında Kılınç ve tutuklanan sevgilisi Yılmaz S.'nin oturduğu evde inceleme yaptı.

Yılmaz S. ile ölen sevgilisi Zerin Kılınç’ın cep telefonları da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nce incelemeye alındı.

Şahsın olaydan 17 gün önce sevgilisi Zerin Kılınç’a, ‘WhatsApp’ uygulaması üzerinden ‘tehdit’ mesajları attığı ortaya çıktı.

Yılmaz S. mesajlarında, kendisini aldattığını öne sürdüğü Zerin Kılınç’a “Can çekiştireceğim sana, sokakta, evde, kafede nerede göreyim kaç benden. Ben bugün senin canını alacağım. Bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin. İkinizde göreceksiniz. Sen haddini bilmeden ölmeyeceksin. Can çekiştireceğim sana.” şeklinde mesajlar attığı tespit edildi.

Bu gelişme üzerine yeniden ifadesine başvurulan katil zanlısı Yılmaz S., mesajları bir anlık öfkeyle attığını belirterek sevgilisini öldürmediğini savundu.

Zanlı ifadesinde, şunları söyledi:

Zerin beni telefonla arıyordu. Gereksiz kıskançlık krizleri vardı. Beni aldatıyorsun diye söylüyordu. Ben de bu duruma sinirlenerek bir anlık öfkeyle tehdit içerikli sözler söylemiş olabilirim. Zerin'e tehdit içerikli mesajların gönderildiği zamanlar olaylardan 1- 2 ay öncesine aittir. Bu tehditler anlık tartışmalardan dolayı öfkeyle atılmış mesajlardır. Ben bu mesajlardan dolayı herhangi bir şiddet uygulamadım. Zerin bu konularda hassas bir insandır. Kendini savunan bir kadındı. Kendim uyuşturucu kullanmadım. Zerin'in de kullanmasına aracılık etmedim. Herhangi bir uyuşturucu madde ticareti işi yapmadım. Zerin'in ailesi istemediği için cenazesine katılamadım. Sonrasında yaşadığım duyguları bir kağıda yazıp eski iptal olan ehliyetimle birlikte Zerin'in mezarının baş kısmına iliştirmiştim. Zerin'in ölümünde herhangi bir dahlim yoktur.